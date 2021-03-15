Sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı Vali Atay ile birlikte kutladılar

Sağlıkçılar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Düzce Valisi Cevdet Atay’ı ziyaret etti. Özellikle pandemi sürecini, yakından takip eden Vali Atay’a sağlık alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren sağlıkçılara Vali Cevdet Atay ise pandemi dönemide dahil olmak üzere yaptıkları özverili çalışma için teşekkür etti.

14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları çerçevesinde İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Düzce İl Sağlık Yöneticileri Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ökkeş Kepek, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Volkan Temi, sağlık yönetici ve çalışanları katıldı.

Ziyarette konuşan Vali Cevdet Atay, insan sağlığını kazandırmak gibi önemli bir görevi büyük bir özveri ve fedakârca yerine getiren tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak çiçek takdim etti.