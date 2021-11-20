banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şişecam ve Ciner’den ABD’de 4 milyarlık imza
Şişecam ve Ciner’den ABD’de 4 milyarlık imza
Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu
Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu
Irak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu silahlı kanadını feshetti
Irak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu silahlı kanadını feshetti
‘İstanbul Senin’ projesi kimin eseri?
‘İstanbul Senin’ projesi kimin eseri?

Sağlam e-ticarette ki büyük teşvikleri anlattı

Bilsoft Yazılım Pazarlama Müdürü Ferhat Sağlam yeni teknolojik olanaklar sayesinde e-ticaretin artık evlerden yapıldığını ve kazançların ciddi hacimlere çıktığını aktardı. Bu konuda verilen teşvikleri ve kazançlarını nasıl yönetebileceklerini aktardı.

DÜZCE 20.11.2021, 10:22
Sağlam e-ticarette ki büyük teşvikleri anlattı

Bilsoft Yazılım Pazarlama Müdürü Ferhat Sağlam yeni teknolojik olanaklar sayesinde e-ticaretin artık evlerden yapıldığını ve kazançların ciddi hacimlere çıktığını aktardı. Bu konuda verilen teşvikleri ve kazançlarını nasıl yönetebileceklerini aktardı.

“Pandemi Girişimciliği” adıyla yapılan çevirimiçi konferansta konuşan pazarlama uzmanı Ferhat Sağlam, “Pandemi nedeniyle bazı sektörlerde iş kaybı ve büyük şehirlerde tersine göçün hızlanmasıyla birlikte evde e-ticaret yapan girişimcilerin sayısı hızla artıyor. E-ticaret işlem hacmi geçen yıl yüzde 66 artarak 226,2 milyar lira seviyesine ulaştı. Bu yıl çevrimiçi alışveriş yapanların oranı yüzde 44 ve gelecek yıl yüzde 51’i geçmesi bekleniyor” dedi.

Son zamanlarda evde e-ticaret yapmak için şahıs şirketleri kurarak web sitesi kuran girişimcilerin sayısının arttığını, başta giyim, ev tekstili, yöresel yemek ve gurme lezzetler olmak üzere tedariki ve nakliyesi daha kolay kategorilerde satış yapan yeni e-ticaret sitelerinin sayısında büyük artış olduğunu aktaran Sağlam, evden girişimcilere ciddi oranda faydalı olacak olanaklardan bahsetti.

“Evden e-ticaret yapanlar için vergi muafiyeti”

Sağlam, “Şu anda evde üretilip internetten satılan ürünlerden elde edilen 30 bin liralık gelir için vergi ödemenize gerek yok. Bu düzenleme sadece el işleri gibi üretim yapan ev hanımları için değil, evde e-ticaret yapan tüm vatandaşlar için de geçerlidir. İster e-ticaret siteleri, ister online pazaryerleri, ister sosyal medya aracılığıyla ürünlerini evinde satan vatandaşlar, bir yıllık asgari ücrete eşdeğer vergisiz gelir elde edecek yani kişiler 30 bin liralık gelirleri üzerinden vergi ödemek zorunda kalmayacak. Bu destek hükümetin gerçekten evden e-ticareti desteklediğini ve geliştirme politikaları izlediğini gösteriyor” diye altını çizdi.

“Türkiye’yi önemli e-ticaret merkezlerinden biri haline getirmek”

Cumhurbaşkanı’nın Yıllık Kalkınma Planına göre amacın Türkiye’yi ticaretin kolay ve güvenli hale geldiği, tüketici haklarına saygı duyulan ve korunan önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirmek olduğundan, önümüzdeki yıl ticareti teşvik etmek ve tüketicileri korumak için daha fazla uygulamaların hayata geçirileceğinden bahseden Sağlam girişim yapmak isteyenleri cesaretlendirdi.

“Kolay e-ticaret sistemlerini bilin ve gelirinizi doğru yönetin”

Katılımcılarına evde girişimcilik hakkında bilgi verdikten sonra e-ticaret sistemlerinden bahseden sağlam, “İster kendi sitenizi kurun ister sosyal medya hesaplarından ya da farklı pazar yerlerinden ürünlerinizi satın, mutlaka gelir giderlerinizi kontrol edebileceğiniz ve bunları yönetebileceğiniz bir platforma sahip olmalısınız. Özellikle, kendi muhasebenizi tutabileceğiniz bir sistemin e-ticaret entegrasyonu olmasına dikkat ederseniz işiniz çok daha kolaylaşacak, sizlere yol gösterecektir. Bizler de Bilsoft programlarını bu gibi ihtiyaçlar için üretiyor ve tüm girişimcilere, firma sahiplerine yol göstermeye çalışıyoruz” diye aktardı.

Sağlam, son olarak, “Bilsoft Yazılım, bu süreçte girişimcilerin işlemlerini kolaylaştırmak ve onlara avantaj sağlamak için 2005’ten beri 100 binin üstünde işletmenin yanında olduğunu gururla altını çizmek isterim. Kendi tecrübelerimize ek olarak sektöründe lider olan Ideasoft ile işbirliği sayesinde de artık birçok girişimcinin e-ticarete geçerek işlerinin daha da kolaylaştığını, e-ticarete geçişte ücretsiz danışmanlık hizmeti vermekte olduğumuzu eklemek isterim. Hizmetlerimiz bu alanda istenen fiziki evrakların ortadan kaldırılması, üzerindeki yükü olabildiğince azaltacak ve ev ahalisinin bu heyecanlı girişimlerden ciddi derecede fayda sağlayacaktır” diye noktaladı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Athletic Bilbao 13 19
8. Osasuna 13 19
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6