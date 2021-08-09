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Sağanak yağışa rağmen yüzlerce kişi rafting yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de sağanak yağışa rağmen yüzlerce kişi rafting yaptı. Melen Deresi üzerinde adrenalini tavan yapan sporcular güzel bir gün geçirdi.

DÜZCE 09.08.2021, 12:43
Sağanak yağışa rağmen yüzlerce kişi rafting yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de sağanak yağışa rağmen yüzlerce kişi rafting yaptı. Melen Deresi üzerinde adrenalini tavan yapan sporcular güzel bir gün geçirdi.

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde bulunan rafting parkuru hafta sonu sağanak yağışa rağmen yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. Etkili olan sağanak yağış sebebi ile parkurda hırçın sular oluşurken, buna aldırış etmeyen rafting severler botlarına bindi. Tam güvenlik ile gerçekleştirilen etkinlikte rafting severler parkurda doyasıya adrenalini yaşadı.
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