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Sağanak yağış uyarısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği 19 Haziran Cumartesi günü saat 03.00 ile 18 saatleri arasında kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda sel, su baskına karşı vatandaşlar uyarıldı.

DÜZCE 18.06.2021, 17:53
Sağanak yağış uyarısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği 19 Haziran Cumartesi günü saat 03.00 ile 18 saatleri arasında kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda sel, su baskına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Düzce Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin yaptığı yağış uyarısını paylaştı. Yapılan yazı açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre 19 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Çankırı çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda akşamalar yağış anında kuvvetli rüzgar yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
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