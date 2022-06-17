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Sadece Düzce’de var

Düzce’de Horoz Kaya mevkiinde kayalık ve açık alanda bulunan ve sadece Düzce’de yetişen Peygamber Çiçeği çiçek açtı.

DÜZCE 17.06.2022, 12:50
Sadece Düzce’de var

Düzce’de Horoz Kaya mevkiinde kayalık ve açık alanda bulunan ve sadece Düzce’de yetişen Peygamber Çiçeği çiçek açtı.

Toptepe ile Güzeldere Şelalesi arasındaki Horoz Kaya mevkiindeki kayalık ve açıklık habitat alanlarda bulunan Sadece Düzce’de bulunan ve Peygamber Çiçeği sarı renkli çiçekleri ile görenlerin ilgisini çekiyor.

Geçtiğimiz senelerde tespit edilen çiçek için yol güzergahı değişmişti. Koruma altında ki çiçek açtığı sarı renkli çiçekleri ile ise görenleri mest ediyor.

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