Saçmalıpınar ilkokulu denetimden geçti

DÜZCE (İHA) – Gölyaka ilçe milli eğitim müdürü Ergin Taştepe, Saçmalıpınar ilkokulunu ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

Okulların meselelerini tespit etmek, son çalışmaları incelemek için başlatılan denetimler Gölyaka’da devam ediyor. Bu çerçevede Gölyaka Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe, Şube Müdürü Yusuf Demirci ile birlikte Saçmalıpınar ilkokulu ziyaret etti. Okullarda yapılan çalışmaları yerinde görmek, talep, ihtiyaç ve sorunları tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde öğrencilerle de buluşuldu. İlçe Milli Eğitim Müdür Taştepe ziyaretleri sırasında; “Kurumların fiziki ve eğitim-öğretim durumunu ve varsa sorunlarını yerinde inceleyerek kurum denetimlerini gerçekleştirdik. Öğretmen ve öğrencilerimizin sınıflarına misafir olduk. Öğrencilerle sohbet edip yapılan sınıf içi etkinliklere eşlik ettik. Okul idarecileri ile bir araya gelerek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alış verişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.