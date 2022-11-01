S Plaka yönetmeliğinde değişiklik

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde S Plaka Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile araçların içinde bulunan koruma demirleri ve korkuluklarının kauçuk kaplanması konusunda karar alındı. Değişikliğin ardından ekipler, kent merkezinde servis denetimleri yaptı.

Düzce Belediyesi öğrenci servislerinin standartlara uygun şekilde hizmet vermesi için çalışmalarını sürdürüyor. Meclis ve Encümen çalışmaları ile yönetmelik eksiklerini gideren belediye yönetimi, servis araçlarının içinde bulunan koruma korkuluk ve demirlerinin tehlike arz etmemesi için kauçuk kaplanması konusunda karar çıkardı.

Kararın S Plaka sahiplerine bildirilmesinin ardından denetim çalışması yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, araçta yönetmeliğe aykırı eksiklerin bulunması halinde idari para cezası uyguladı.

Ekipler, S Plaka sahipleri ve şoförlerinin cezai yaptırıma maruz kalmaması için eksiklerini bir an önce tamamlaması konusunda uyardı.