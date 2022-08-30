Ruhsatsız tabancaları bekçiler yakaladı

Düzce’de mahalle bekçileri, 2 ayrı kişiden ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Düzce’nin Konuralp bölgesinde huzur ve güvenliği sağlamak amacı ile çalışma gerçekleştiren mahalle bekçileri hareketlerinden şüphelendikleri C.K. ve O.D. isimli şahısların üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şahıslar gözlem altına alınırken, ruhsatsız tabancalara el konuldu.