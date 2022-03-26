Son Dakika
MSB: "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın ben
Rölyef ve boncuk sergisi açıldı
DÜZCE (İHA) – Düzce Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı Kağıt Rölyef ve Miyuki Boncuk örücülüğü sergisi alışveriş merkezinde vatandaşlara açıldı.
DÜZCE 26.03.2022, 12:17
DÜZCE (İHA) – Düzce Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı Kağıt Rölyef ve Miyuki Boncuk örücülüğü sergisi alışveriş merkezinde vatandaşlara açıldı.
Düzce’de kadınların yoğunlukla katılım sağladığı Halk Eğitim Merkezinde ki kurslarda sergiler açılmaya başlandı. Merkez içerisinde kursiyerlerin ilgi gösterdiği Kağıt Rölyef ve Miyuki Boncuk bölümlerinde katılımcıların hazırladığı eserler, Düzce’de alışveriş merkezinde sergilenmeye başlandı.
Vali Cevdet Atay, eşi Elçin Altay ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile sergi açıldı. Vali Atay sergilenen eserleri tek tek inceleyerek kursiyerlere başarılar diledi.