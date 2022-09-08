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Rektör Sözbir’e Düzcespor forması
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Düzcespor’un Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu ve yönetimi Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir’i ziyaret ederek Düzcespor forması hediye edildi.
DÜZCE 08.09.2022, 16:22
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Düzcespor’un Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu ve yönetimi Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir’i ziyaret ederek Düzcespor forması hediye edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nedim Sözbir’e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Düzcespor Yönetimi de Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir’i makamında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu ve yönetimi samimi misafirperverliği için kendisine teşekkür ederek üzerinde adının yazılı olduğu 81 numaralı Düzcespor formasını hediye ettiler.
Rektör Sözbir’de ziyaretten dolayı Düzcespor Başkanı ve yönetimine teşekkür etti.
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