Rektör Sözbir, uzaktan kumanda edilen uydu aracını da denedi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, TEKNOFEST dahilinde düzenlenen 7. TÜRKSAT Model Uydu Yarışması’na katılarak, yarışmada yer alan öğrencilerle görüşmelerde bulundu.

TÜRKSAT Model Uydu Yarışması’nda final heyecanına yaşandı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’in içinde bulunduğu TÜRKSAT 6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirime Projesi’nin de katılımcılara anlatıldığı etkinlikte, ziyaretçiler ülkemizin uzay teknolojisi hakkında bilgilendirildi.

Final Heyecanında 20 takımın karşı karşıya geldiği programda, öğrencilerin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Prof. Dr. Nedim Sözbir, yapılan çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, bu tür projelerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Yarışma alanında uzaktan kumanda edilen uydu aracını da deneyimleyen Sözbir, proje geliştiren genç yeteneklere ve onlara bu imkanı sağlayan tüm yöneticilere teşekkür etti.