banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Çin’den Pelosi’ye yaptırım kararı
Çin’den Pelosi’ye yaptırım kararı
Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı
Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı
Zabıta memurundan dilenciye 11 yıllık isyan
Zabıta memurundan dilenciye 11 yıllık isyan

Rektör Sözbir teşekkür etti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’ne ataması gerçekleştirilen Prof. Dr. Nedim Sözbir teşekkür etti.

DÜZCE 05.08.2022, 12:29
Rektör Sözbir teşekkür etti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’ne ataması gerçekleştirilen Prof. Dr. Nedim Sözbir teşekkür etti.

3 Ağustos 2022 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Nedim Sözbir teşekkür mesajı yayınladı.

Sözbir mesajında şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Düzce Üniversitesi’ne rektör olarak atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özavar’a, Başkan Vekillerimize, Yürütme ve Denetleme Kurulu Üyelerimize ve desteğini eksik etmeyen herkese teşekkür eder, şükranlarımı sunarım."

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu