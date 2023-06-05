Rektör Sözbir Teknofest 2023’te ödül kazanan mensuplarla bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023’te ödül kazanan Düzce Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve Teknopark ekibi ile buluştu.

Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirilen programda; İstanbul Uluslararası Buluş Yarışması’na (ISIF’23) Fibrobeton Yapı Elemanları San. İnş. Tic. A.Ş. firmasının ticarileştirme faaliyetlerine olan destekleri ile katılan, 1 altın ve 3 bronz madalya kazanan Düzce Üniversitesi, Düzce Teknopark ve Düzce TTO mensuplarına; Teknofest Thy Travel Hackathon kategorisinde, “Kullanıcılara Seyahatlerinin Tüm Planlamasını Yapan, THY Servis ve Hizmetleriyle Entegreli Yapay Zeka Botu” ile birinci olan PushUP AI öğrenci takımına ve Robotaksi Binek Otonom Yarışması Özgün Araç kategorisinde, 3. olarak En İyi Takım Ruhu Ödülü kazanan Mekatek takımına ödülleri, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Abdullah Taşkesen tarafından takdim edildi.

Teknofest 2023’ün İstanbul ayağında Düzce Üniversitesi’nin başarıyla temsil eden ve ödül kazanan akademisyenleri, öğrencileri ve paydaşları tebrik eden Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir; Düzce Üniversitesi’nin güçlü altyapısı ile ödülleri kazandığını ifade ederek gelecekte daha iyi dereceler elde edilmesini temenni etti. Programda, yarışmacıların raporlarının değerlendirmesine katkı sunan Danışma Kurulu Üyelerine, kurumsal koordinasyon süreçlerine katkı sağlayan personellere ve sponsor firma temsilcilerine de teşekkür belgesi takdim edildi.