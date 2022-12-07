Rektör Sözbir öğrencilerle karavana yedi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de meydana gelen deprem sonrası eğitim öğretime ara verilen Düzce Üniversitesi’nde eğitim öğretim hafta başı tekrar başladı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, öğrencilerle yemek yedi, sohbet etti.

23 Kasım günü Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem sonrasında Düzce Üniversitesi’nde eğitim öğretime ara verildi. Verilen aranın ardından 5 Aralıkta tekrar eğitim öğretime başlanan Düzce Üniversitesi’nde Rektör Nedim Sözbir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cengiz Tuncer ile birlikte öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte yemek sıraya girip yemek alan Sözbir hem onlarla sohbet etti, emde derslerini sordu. Sözbir “Bugün öğlen yemeğimizi, üniversitemiz yemekhanesi Karavana da öğrencilerimizle birlikte yedik” dedi.