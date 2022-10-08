Rektör Sözbir ödül kazanan akademisyenler ve öğrencilerle buluştu

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022’de ödül kazanan akademisyenler, öğrenciler ve Düzce Teknopark ekibi ile bir araya gelerek onları tebrik etti.

Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirilen programda; ISIF’22 Uluslararası Buluş Yarışması’nda 1 altın ve 3 gümüş madalya kazanan Düzce Üniversitesi akademisyenleri, Teknofest Yazılım ve Simülasyon yarışmasında, THY Go adlı projesiyle birinci olan öğrenciler ile TBA Akademi ile TEKNOFEST Girişim Programı tarafından ön kuluçka desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kazandığı ödülleri Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir’e takdim etti.

Özgün ve fark oluşturan projelerle Düzce Üniversitesi’ne 6 ödül kazandıran akademisyenler ve öğrencilere teşekkür eden Rektör Sözbir, teknoloji ve Ar-Ge konularında her şeye açık olduklarını ifade etti. Gelecek yıllardaki TEKNOFEST yarışmalarında Düzce Üniversitesi’nin daha iyi dereceler elde etmesi için çalıştıklarını dile getiren Prof. Dr. Nedim Sözbir, model uydu alanındaki tecrübelerinden söz ederek roket ve uydu konusunda gelişim sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.