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Rektör Sözbir “İşbirliği önemli”

Marmara Üniversitesi 2010-2014 Dönemi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Zafer Gül ve BMC Power eski Genel Müdürü Suat Genç, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’i ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu.

DÜZCE 23.08.2022, 09:58
Rektör Sözbir “İşbirliği önemli”

Marmara Üniversitesi 2010-2014 Dönemi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Zafer Gül ve BMC Power eski Genel Müdürü Suat Genç, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’i ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir’e yeni görevi için hayırlı olması temennisinde bulunan Prof. Dr. Gül ve Genç, başarı ve iyi niyet temennilerini de ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Prof. Dr. Nedim Sözbir, yükseköğretim kurumları arasındaki iş birlikleri, ortak proje üretimi ve deneyim aktarımının önemine vurgu yaptı.

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