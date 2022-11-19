Rektör Sözbir: “Güçlüden yana değil, doğrudan yana olun”

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi kariyer buluşmaları programına konuk olan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, hayatın inişli çıkışlı bir yol olduğunu belirterek, gençlere “Güçlüden yana değil, doğrudan yana olun” dedi.

Düzce Genç Birlik Vakfı tarafından düzenlenen “Kariyer Buluşmaları” programında Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir öğrencilerle bir araya geldi.

İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Kent Konseyi ve Yeşilay Düzce Şube Başkanı Av. Ali Dilber, Düzce Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Düzce Genç Birlik Vakfı Başkanı Ömer Faruk Aydın, vakıf olarak milli manevi değerlere bağlı, üretken, kültürlü nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Düzce Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Zabunoğlu’nun yönetimindeki programda, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, eğitim, iş ve kariyer hayatı hakkında bilgiler paylaşarak sözlerine başladı. Hayatın inişli çıkışlı bir yol olduğunu söyleyen Rektör Sözbir, istikamette doğruluğun önemi üzerinde durdu. Doğru ve hak yolda yürümeyi tavsiye eden Prof. Dr. Sözbir, öğrencilere hitaben “Güçlüden yana değil, doğrudan yana olun” diyerek sözlerine devam etti.

Nereden mezun olmanın önemli olmadığını ifade eden Sözbir, bilgili olmanın ve yabancı dile hakimiyetin daha önemli olduğunu vurguladı. Başarılı olmanın en önemli kuralının çalışmak olduğunu söyleyen Sözbir; iyi ilişkiler kurmanın ve duygusal zekayı kullanmanın hedefe ulaşmayı kolaylaştırdığını da sözlerine ekledi.

Eğitimin yanında, müzik enstrümanı çalmanın, öğrenci topluluklarına katılmanın ve sosyal aktivitelerde yer almanın da gerekli olduğunu dillendiren Rektör Sözbir, Düzce Üniversitesi’nin; kütüphanesi, sosyal ve sportif tesisleriyle öğrencilere kampüs imkanlarını sonuna kadar sunduğunu belirtti. Düzce Üniversitesi’nin kalitesini ve başarı sıralamalarını daha da yükseltmek istediklerinin altını çizen Nedim Sözbir, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak konuşmasını sonlandırdı.