Rektör Sözbir Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’ni inceledi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, bölümleri tanımak için yaptığı ziyaretlere Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GTAT) ile devam etti. Ziyarette Rektör Sözbir merkezin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, göreve başlamasının ardından hayırlı olsun ziyaretlerine gelen misafirlerini ağırlarken bir taraftan da üniversitenin bölümlerini tanımaya çalışıyor. Bu çerçevede Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GTAT)’ı ziyaret eden Prof. Dr. Nedim Sözbir’e, Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Genç, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkez Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Davran, Hastane Başmüdürü Fatma Şahin, Hastane Müdür ve Müdür Yardımcıları, GETAT Merkezi yönetimi ile personeli de eşlik etti.

Ziyaret sırasında Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, merkezin yapısı, çalışmaları hakkında Rektör Sözbir’e bilgiler verdi.