Rektör Sözbir “Geleceğin mesleklerine odaklanın”

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, öğrencilere bir araya geldi ve onlara geleceğin mesleklerine odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle söyleşi programında bir araya geldi. Söyleşi İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Eğitim ve kariyer hayatından bahsederek sözlerine başlayan Nedim Sözbir, bir şeyler üretmek ve insanlığa faydalı olmak için çalışkanlığın önemi üzerinde durdu. Not ortalaması yüksek olanların her zaman iş başvurularında bir adım önde olacağına işaret eden Sözbir, öğrencilerin kimsenin baskısı altında kalmadan, çalışmak istedikleri ve sevecekleri bölümlere yönelik tercih yapmalarının daha doğru olacağını sözlerine ekledi.

Öğrencilere geleceğin mesleklerine odaklanmaları tavsiyesinde de bulunan Rektör Sözbir; Türkiye’nin teknoloji alanında büyük yol kat etiğini söyleyerek, bu kat edilen yolun, gençler sayesinde inşa edildiğini ve ülkemizi daha ileri seviyelere götüreceklerine inandığını dile getirdi.

Program, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir’e çiçek takdimi ve okul bahçesindeki uygulama tarlasına dağ çileği ekimiyle sona erdi.