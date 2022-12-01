Rektör Sözbir “Derin üzüntü yaşamaktayız”

DÜZCE(İHA) – Düzce’de yüksek lisans öğrencisi 25 yaşındaki Onur Salık 13. kattan düşerek hayatını kaybetti. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’de başsağlığı mesajı yayınlayarak “Öğrencimiz Onur Salık’ın vefatının derin üzüntüsünü yaşamaktayız” dedi.

Düzce’nin Şehit Murat Demir Mahallesinde bulunan 15 katlı binanın 13. katında ikamet eden Düzce Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema yüksek lisans öğrencisi Onur Salık bulunduğu daireden düşerek hayatını kaybetti. Yüksek katlı binadan düşerek genç yaşında vefat eden Onur Salık için Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir taziye mesajı yayınladı. Sözbir mesajında “Üniversitemiz Radyo, Televizyon ve Sinema Bölmü yüksek lisans öğrencisi Onur Salık’ın vefatının derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhum öğrencimiz Onur Salık’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzeri yakınlarına, arkadaşlarına ve tüm sevdiklerine sabır ve başsağlığı dileriz” ifadelerinde bulundu.