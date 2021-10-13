Rektör Çakar, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini anlattı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve ihtisaslaşma ekibi, Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi’nde şehrin farklı köy ve mahallelerinden gelen 30’un üstünde muhtara ihtisaslaşma süreci hakkında bilgi verdi.

Düzce Üniversitesi’nin 5 yıl önce başladığı ihtisaslaşma yolculuğu hakkında bilgiler aktaran Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tıbbi bitki, tıbbi mantar ve arıcılık ürünleri yetiştirme süreci hakkında Üniversitenin tecrübelerini paylaştı. Muhtarlara, köy ve mahalle sakinlerini tıbbi bitki yetiştirme sürecinde yeni gönüllüler olarak Düzce Üniversitesi’ne katılma konusunda cesaretlendirmelerini öneren Çakar, bu süreçte Düzce Üniversitesi’nin sağladığı destekler hakkında da detaylı bilgiler paylaştı. Düzce Üniversitesi’nin bugün sayısı 30’u aşan gönüllü çiftçi ile 1000 dönümü aşkın alanda tıbbi bitki yetiştirdiğini vurgulayan Rektör Çakar, fideden nihai ürüne değer zincirinin her bir halkasında Üniversitenin sahip olduğu imkanları tanıttı.

Etkinlikte söz alan Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi Başkanı Tacettin Kaval ise Koordinatörlük personelinin köy ve mahalleler özelinde de bilgilendirme etkinliği yapmasını talep etti. Ayrıca çiftçilerin istifadesine sunulmak üzere tıbbi yetiştiriciliği, tıbbi mantar yetiştiriciliği ve arıcılık konularında Düzce Üniversitesi’nin sağladığı hizmetleri tanıtan görsel tanıtım materyallerinin Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi iş birliği ile hazırlanmasını önerdi.

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ise yaptığı konuşmasında; Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma programının temel amaçlarından birinin, programa dahil olan üniversitelerin, bölge halkına gelir getirici faaliyetleri koordine etmesi olduğunu vurguladı ve bu süreçte Düzce Üniversitesi’nin sahadan tecrübelerini paylaşarak, bu tecrübelere dayalı önerilerini sıraladı. Hasırcı ayrıca bu kapsamda Düzce Üniversitesi’nin konuya ilişkin tüm personel ve cihaz altyapısının bölge çiftçilerinin istifadesine hazır olduğunu da belirtti.

Gönüllü çiftçi Burhan Zoral ise tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konusundaki Düzce Üniversitesi’nin sağladığı destekleri anlattı. Zoral, 5 yıl önce Düzce Üniversitesi iş birliği ile başladığı tıbbi bitki yetiştirme sürecinde bugün artık kendi ürünlerini üreterek sattığını ve geçimini bu yolla temin eder duruma geldiğini belirtti. Sürece yeni katılacak olan çiftçilere hiçbir karşılık beklemeksizin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurgulayan Zoral, tıbbi bitki yetiştirme sürecinde ürün bazlı tecrübelerini de muhtarlara aktardı.