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Rektör Çakar Radyo Düet’e konuk oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, üniversitenin kurumsal radyosu olan Radyo Düet’teki Hayatın Renkleri programına konuk oldu.

DÜZCE 05.01.2022, 18:08
Rektör Çakar Radyo Düet’e konuk oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, üniversitenin kurumsal radyosu olan Radyo Düet’teki Hayatın Renkleri programına konuk oldu.

Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert’in hazırlayıp sunduğu Hayatın Renkleri, 2022 yılına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın konuk olduğu programla “Merhaba” dedi.

Cömert’in sorularını yanıtlayan Rektör Çakar, öğrencilerin merak ettiği konularda önemli açıklamalarda bulundu. Öğrencilerle bir arada ve ulaşılabilir olmanın kendisi için büyük güç ve avantaj olduğunu belirterek Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi’nin birçok yatırımı hayata geçirdiğini ifade etti.

Düzce Üniversitesi’nin son dönemdeki önemli yatırımlarından biri olan Botanik Bahçesi’nde, ilk bitki dikiminin gerçekleştirileceğini dile getiren Rektör Çakar, 50 bin metrekare alanda, 38 parselde, toplamda 2 bin tür farklı bitkinin bu alanda yer alacağını sözlerine ekledi. Botanik Bahçesi’nde Düzce’nin tüm endemik bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler ile ülkemizde ve dünyadaki diğer farklı tür bitkilerin de yetiştirileceğini söyleyen Prof. Dr. Çakar, ziyaretçilere yönelik Doğa Müzesi’nin de hizmete sunulacağını sözlerine ekledi.

Mühendislik alanında Devlet üniversiteleri arasında birinci

Düzce Üniversitesi’nin birlikte kurulduğu üniversiteler ve diğer üniversiteler arasında ilk 10’da ve bazı alanlarda da birinci olduğunu belirten Çakar, Times Higher Education tarafından yayınlanan dünya sıralamasında ilk 1200 içerisinde yer alan Düzce Üniversitesi’nin, mühendislik alanında Ülkemizdeki devlet üniversiteleri arasında birinci sırada olduğuna dikkat çekti. 15. yılındaki bir üniversite için bu sonuçların büyük başarı olduğunun altını çizen Rektör Çakar, bu başarıların organize bir bütünleşme sonucu kazanıldığı tespitinde bulundu.

Bölgesel kalkınma üniversitesi seçilme sürecinden de bahseden Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Türkiye’nin en büyük Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’ne sahip olduklarını dillendirerek; bölge çiftçileri ile birlikte tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık ve tıbbi mantar üretiminde örnek bir çalışma gerçekleştirdiklerini, bu çalışmalar sonucunda farklı markalar geliştirdiklerini, bu markaları tescilleyerek lisansladıklarını da kaydetti.

Kampüsteki modern spor tesisleri ve sosyal alanlar hakkında bilgiler aktaran Prof. Dr. Çakar, herkesin ilgi alanına yönelik birçok sosyal etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Öğrencilerin başarıya ulaşmasında yapması gereken noktalar konusunda da yol gösterici açıklamalarda bulunan Rektör Çakar, öğrencilerin kendilerine rekabet avantajı sağlayacak özellikler kazandırmalarını, zamanı iyi kullanmalarını ve çok çalışmalarını tavsiye etti. Ülkemizin başlattığı milli teknoloji hamlesinden 2022 yılında da umutlu olduğunu dile getiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi açısından ise yeni yılın akademik etkinlikler ve başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni etti.

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