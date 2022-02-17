Rektör Çakar, projeler ve işbirliği için Kastamonu Üniversitesini ziyaret etti

öğretim faaliyetleri, ihtisaslaşma çalışmaları ve istihdama katkı sağlaması beklenen projeler ve iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, iki üniversite arasında eğitim-öğretim faaliyetleri, ihtisaslaşma çalışmaları ve istihdama katkı sağlaması beklenen projeler ve iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile birlikte Kuzeykent Kampüsü içerisinde bulunan yeni faaliyete geçen Spor Kompleksi, Kastamonu Teknokent İdare ve Kuluçka Merkezi’nin yeni binası ile Merkezi Araştırma Laboratuvarını gezerek bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Ahmet Hamdi Topal’a gösterdikleri misafirperverlik ve ilgiden dolayı teşekkür etti. Ahmet Hamdi Topal da, ziyaretlerinden ötürü duyduğu memnuniyeti belirterek, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a teşekkür etti.