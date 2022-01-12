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Rektör Çakar “Pandemiye rağmen önemli çalışmalar yaptık”

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basın temsilcileriyle bir araya gelerek 2021 yılını değerlendirdi.

DÜZCE 12.01.2022, 21:55
Rektör Çakar “Pandemiye rağmen önemli çalışmalar yaptık”

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basın temsilcileriyle bir araya gelerek 2021 yılını değerlendirdi.

Rektörlük Çalıştay Salonu’nda düzenlenen programda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, ilk olarak basın temsilcilerinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak tarafsız, objektif ve nitelikli habercilik ilkeleri doğrultusunda özveriyle çalışan basın mensuplarına katkıları için teşekkür etti.

“Salgın koşullarına rağmen önemli çalışmalar yürüttük”

Salgın koşullarına rağmen yapılaşma, projeler, etkinlikler ve daha birçok konuda önemli çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Rektör Çakar, Düzce Üniversitesi’nin 2006 yılından bugüne büyük yol kat ettiğine işaret etti. Her yıl 5 bin öğrenci mezun eden Düzce Üniversitesi’nde, 32 bin öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Prof. Dr. Çakar, Türkiye ortalamasının yüzde 70 olduğu yerleşme oranında yüzde 92’yi yakalama başarısı gösterdiklerinin altını çizdi. Uluslararasılaşma anlamında 650 yabancı uyruklu öğrenciden 2 bin yabancı uyruklu öğrenci sayısına ulaştıklarını dile getiren Çakar, geliştirdikleri yazılım sistemi ile salgın döneminde senkron (canlı) olarak uzaktan eğitim faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Fikri sınai mülkiyet hakları alanında büyük gelişim

Her yıl bütçesini artıran Düzce Üniversitesi’nin, eğitim-öğretime ve araştırmaya ayırdığı payı da artırdığını ifade eden Rektör Çakar; 138 marka, patent, faydalı model başvurusu ve 34 tescil ile fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda da büyük gelişime dikkat çekti.

Birçok yatırım hayata geçti

Geçtiğimiz yıl birçok yatırımı hayata geçirdiklerini belirten Çakar, öğrenci merkezi, tıp fakültesi derslik binası, hastane otopark ve çevre düzenlemesi, Düzce MYO tadilatı, spor tesisleri tadilatı, Akçakoca gastronomi mutfağı, botanik bahçesi 1. etap, Akçakoca Tarihi Şakirler Konağı restorasyonu, tarımsal atık laboratuvarı gibi yatırımları tamamladıklarını söyleyerek devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında da bilgiler paylaştı.

“Mühendislik kategorisinde devlet üniversiteleri arasında birinciyiz”

Düzce Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası başarılarından söz eden Prof. Dr. Çakar, Düzce Üniversitesi’ne Eczacılık Fakültesi’ni kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Times Higher Education Dünya Üniversite sıralamasında ilk bin içerisinde yer alan Düzce Üniversitesi’nin, sanayi geliri kategorisinde dünya 90.’sı olduğunu ifade eden Çakar, mühendislik kategorisindeyse dünyada 300 bandında bulunan Düzce Üniversitesi’nin, ülkemiz devlet üniversiteleri arasında birinci olduğunun da altını çizdi.

Bölgesel kalkınma üniversitesi

İhtisaslaşma alanında Düzce Üniversitesi’nin adının YÖK tarafından bölgesel kalkınma üniversitesi olarak ilan edildiğine işaret eden Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tıbbi bitki yetiştiriciliği, arıcılık, tıbbi mantar üretimi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, tarımsal atıkların endüstriye geri kazanımı gibi çalışmalar sonucunda önemli bir değer zinciri oluşturduklarını dillendirdi.

Toprak haritası ve tıbbi bitki haritası ile şehre önemli hizmet

Düzce Üniversitesi’nin yeni markası Univera üzerinden kozmetik alanına yöneldiklerini söyleyen Rektör Çakar, Kozmetik Üretim Merkezi kurdukları bilgisini aktardı. Düzce’nin her bölgesinden toprak alarak yapılan analizler sonucunda Düzce ilinin toprak haritasını ve tıbbi bitki haritasını çıkardıklarına vurgu yapan Çakar, tarımsal alanda şehre çok önemli bir hizmet sunduklarını sözlerine ekledi.

“İstihdam Meleği” ile istihdama önemli katkı

Araştırma, teknoloji, otomasyon ve mühendislik üzerine ATOM A.Ş.’yi de kurduklarını dile getiren Rektör Çakar, istihdama büyük katkı sağlaması amaçlanan ve 31 Ocak 2022’de lansmanı yapılacak olan güdümlü istihdam projesi “İstihdam Meleği” hakkında kısa bilgilendirmede bulunarak sözlerini sonlandırdı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın konuşmasının sonrasında basın mensuplarının sorularına geçildi. Soru-cevap sonrasında program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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