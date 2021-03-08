Rektör Çakar, oyuncu Akkoyun ile söyleşide bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun ile Düzce Üniversitesi Instagram hesabında canlı olarak yayınlanan söyleşide bir araya geldi.

Eğitim, kurumsal ve sosyal sorumluluk içerikli konuların yer aldığı programda Açelya Akkoyun’un sorularını yanıtlayan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, hayat hikayesiyle ilgili bilgiler vererek sözlerine başladı. Kadın ve erkeğin kıyastan daha çok birbirlerini tamamlayan varlıklar olduğuna dikkat çeken Rektör Çakar, kadınların iş yaşamından eğitime her alanda enerjileriyle hayata anlam kattıklarını sözlerine ekledi.

Farklılıklardan ilham, benzerlikler ile de cesaret vermenin Güçlü Kadınlar kitabının ana fikrini oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çakar, kitabın ikinci versiyonunun da çıkacağı bilgisini paylaştı. Açelya Akkoyun da Düzce’deki üreten kadınları Güçlü Kadınlar kitabında yer alan kadınlarla eş değer gördüğünü ifade etti.

2016 yılında YÖK ve Kalkınma Bakanlığı’nın başlattığı İhtisaslaşma Programı’na seçilme başarısı gösteren Düzce Üniversitesi’nin sağlık ve çevre alanlarında ihtisaslaştığını belirten Rektör Çakar, sağlık konusunda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT), çevre konusunda ise Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı alanlarında katma değerli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Tescillenmiş 4 marka ve 150’ye yakın ürün gamına sahip olduklarını ifade eden Prof. Dr. Çakar, bu ürünlerin ham maddelerini kadınların da yer aldığı bölge çiftçilerinin ürettiğini ve örnek bir değer zinciri oluşturduklarını dillendirdi. Açelya Akkoyun ise Düzce Üniversitesi’nin tıbbi bitki ve mantar üretimi ile arıcılık alanındaki ürünlerinin çevreci ve sağlıklı ürünler olduğunu söyleyerek gönülden teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Çakar, 4 bin metrekare alanda hizmet veren Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’nde uzman hekimler eşliğinde apiterapi, ozon, larva gibi birçok GTT uygulamasının gerçekleştirildiğini ve bitkisel tabanlı sağlık destek ürünlerinin klinik araştırmalarının başarıyla yürütüldüğünü de belirtti.

Açelya Akkoyun’a programdaki emekleri için teşekkür eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, emek veren, değer üreten, hayal eden ve hayal ettikçe cesaret eden tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak sözlerini sonlandırdı.