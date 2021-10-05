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Rektör Çakar öğrencilerle buluştu

Yüz yüze eğitimin başladığı Düzce Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencileri kampüste karşıladı.

DÜZCE 05.10.2021, 13:18
Rektör Çakar öğrencilerle buluştu

Yüz yüze eğitimin başladığı Düzce Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencileri kampüste karşıladı.

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın öğrencileri karşılaması sırasında Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş ve daire başkanları da eşlik etti. Öğrencilerle sohbet eden Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerin istek ve önerilerini de dinledi.

Yaklaşık 2 yıl boyunca uzaktan eğitimle akademik eğitimini sürdüren Düzce Üniversitesi, öğrencilere kavuşmasıyla birlikte kampüse canlılık geldi.

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