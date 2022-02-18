Rektör Çakar Hitit Üniversitesi’ni ziyaret etti

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Hitit Üniversitesi’ni ziyaret ederek, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile yürütülebilecek ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Hitit Üniversitesi ziyaretinde Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Düzce Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Özkan Şahin ve teknoparkta görevli uzmanlar eşlik etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Rektörlük makamında bir araya gelen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; Bireysel Genç Girişim Hızlandırma Programı (BİGG DÜNYA), eğitim öğretim faaliyetleri, bölgesel kalkınma çalışmaları, İstihdam Meleği (İs-Me) çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu. Ayrıca Düzce Teknopark’tan uzman yetkililer, Hitit Üniversitesi personeline BİGG DÜNYA programı hakkında bilgilendirici sunum gerçekleştirdi, merak edilen diğer konular hakkında bilgiler verdi.

Hitit Üniversitesi’nin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yaptıkları başarılı çalışmaları için Rektör Ali Osman Öztürk’ü ve ekibini tebrik ederek, kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı da teşekkür etti.