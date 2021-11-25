Rektör Çakar Erasmus Öğrencileriyle Buluştu

Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte; Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Erasmus programıyla Düzce Üniversitesi’ne gelen öğrencilerle bir araya gelerek kahvaltı yaptı.

Düzce Üniversitesi Turkuaz Restoran’da düzenlenen kahvaltı etkinliğine; Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şahin Çaylı ile Öğretim Görevlisi Beyza Şahin katıldı.

İspanya, Romanya, Polonya gibi değişik ülkelerden şehrimize gelen Üniversite öğrencileriyle buluşan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, misafir öğrencilerle tanışarak, ihtiyaç duydukları bir şey olup olmadığını sordu. Düzce Üniversitesi, aldıkları dersler ve Düzce’deki yaşam hakkındaki görüşlerini de dinleyen Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerin Erasmus sürecindeki izlenim ve tecrübelerine dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Öğrencilere destek olmak için her zaman hazır olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tüm iyi dileklerini ileterek, Düzce Üniversitesi logolu polarlardan hediye etti.