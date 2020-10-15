Rektör Çakar Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) seçici kuruluna seçildi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, YÖK tarafından aday gösterildiği Avrupa Üniversiteler Birliği’nin Seçici Kurulu’na, yaklaşık bir ay devam eden seçim ve onay süreçlerinin sonucunda, beş kişiden oluşan Komite’ye seçildi. Dört yıllığına seçilen Seçici Kurul’da 2024 yılına kadar görev alacak olan Rektör Çakar, Avrupa Üniversiteler Birliği’nde ülkemizi temsil etmiş olacak.