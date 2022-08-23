Rekor seviyede hastaya bakıldı

DÜZCE(İHA) – Nüfusu 400 bin olan Düzce’de 2022 yılının ilk 6 ayında 2 milyona yakın hasta doktora başvurdu. En çok ilgi acil serviste yaşandı.

Düzce’de son altı ayda nüfusun 5 katı hastaya bakıldı. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 2022 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 973 bin 962 hastaya hastanelerde hizmet verildiğini söyledi.

Düzce’de sağlık sektöründeki gelişmeler vatandaşların doktora başvuru sayılarına da yansıdı. Çevre illerden gelen hastalar ile birlikte 2022 yılının ilk 6 ayında 400 bin nüfuslu şehirde, 2 milyona yakın hasta Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlara başvuru yaptı. Geçen yıl pandeminin etkisine rağmen 2 milyon 400 bin olurken bu yıl 6 ayda bu rakama ulaştı.

Altı ayda 26 bin 968 ameliyat

Dr. Yasin Yılmaz, artan doktor sayısı ile birlikte hasta ve ameliyat sayısının ciddi oranda arttığını belirterek “2022 ilk altı alda 26 bin 968 ameliyat yapılırken, 31 bin 536 hasta da yeterek tedavi aldı” dedi.

Evde sağlık hizmetleri ile ilgili bilgiler aktaran Yılmaz, “10 bin 835 hastayı evinde ziyaret ederek hizmet verdik. Burada özellikle vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz hizmetin kalitesini ve çeşitliliğini artırma noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Burada Düzceli vatandaşlarımızın bizleri kalplerine alması ile el birliğiyle hep birlikte çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Düzce’de en çok ziyaret acil servise gerçekleştirilirken, dahiliye ve ortopedi sırasıyla takip etti.