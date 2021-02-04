Refüjlerin görsel zenginliği artıyor

Düzce Belediyesi kentin görsel zenginliğini ve ağaç çeşitliliğini artırmak için şehrin dört bir yanında ağaç ve çiçek dikim çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi, kent genelinde yaptığı çiçek ve ağaç dikimi ile her mevsimi güzelleştirmeye devam ediyor. Kentin dört bir yanında çiçek dikimine yaz-kış devam eden ekipler, park, bahçe, kavşak, D-100 ve D-655 yollarını rengarenk çiçeklerle ve ağaçlarla süslüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ağlı ekipler son olarak Ela Bahriye Oral Bulvarındaki refüje Hatmi Ağacı ve çim tohumlaması yaptı.

Fidan dikim mevsiminde özellikle boş refüjlerde peyzaj çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yeni ağaçlar dikerek görsel zenginliği de artırıyor. Düzce Belediyesi, kişi başına düşen yeşil alanları artırmak için ağaç dikimi çalışmalarını 2021 yılında da sürdürecek.