Refüj sulama sorunu ortadan kalkacak

100 ve D-655 Karayolları üzerinde bulunan orta refüjlerin sulanması amacıyla yapılan kuyu sondaj ihalesi sonuçlandı. İhale kapsamında belirlenen bölgelerde 6 adet kuyu sondajı çalışmaları başlatıldı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, D-100 ve D-655 Karayolları üzeri orta refüjlerde bulunan bitki ve çiçeklerin sulanma çalışmaları için kuyu sondajı ihalesi gerçekleştirildi. Açık Teklif Usulü gerçekleştirilen 482 bin 400 TL’lik ihale kapsamında 6 adet kuyu sondajı yapılacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde 9 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda 2 adedi Kervan Kavşağında olmak üzere, Kültür Merkezi, Hal Kavşağı, Olimpiyat Kavşağı ve Sancaklar mevkisinde (Çamköy-Çoban Kavşağı) alanlarında sondaj çalışması gerçekleştirilecek. İtiraz süresinin de tamamlanmasıyla birlikte ruhsat ve izin işlemlerinin sürdürüldüğü ihalede, işi alan firma 90 gün içinde işi tamamlayacak.