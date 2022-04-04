Rana Demiriz öğrencilerle bir araya geldi

DÜZCE (İHA) – Yazar Rana Demiriz, Düzce Hürriyet Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Düzce Hürriyet Ortaokulu, öğrencilerin gelişimine katkı sunmak amacıyla yazar günleri programına devam ediyor. Bu çerçevede, Türkiye’nin en genç yazarlarından Rana Demiriz, Hürriyet Ortaokulu’nda öğrencilerle bir arya geldi. Öğrencilere tecrübelerini aktaran Demiriz, kitaplarını da imzaladı. Okul yönetiminden yapılan açıklamada, "Okur-yazar buluşmalarında öğrencilerimizin kendini bir alanda geliştirmiş kişilerle aynı havayı soluyarak bir hedef belirlemelerini amaçlamaktayız. Bu doğrultuda okulumuza gelen yazarımız söyleşi öncesi öğrencilerimizin kitaplarını imzaladı. Vermiş olduğu bilgiler ve paylaştığı tecrübeler için Rana Demiriz’e teşekkür ederiz" denildi.