Raketler yarıştı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de yıldızlar ve gençler tenis müsabakalarında ortaokul ve liseler kıyasıya yarıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmalarında Yıldızlar ve Gençler Tenis Müsabakaları tamamlandı.

Bahçeşehir Spor Kompleksi’nde yapılan okul sporları yıldızlar ve gençler tenis müsabakalarında Yıldız erkeklerde; Mustafa Kemal Orta Okulu birinci, Mustafa Açıkalın Orta Okulu ikinci, TED Koleji üçüncü, Yıldız kızlarda; ise Bahçeşehir Koleji birinci, TED Koleji ikinci oldu.

Genç erkeklerde; Uğur Koleji birinci, 15 Temmuz Lisesi ikinci, TED Koleji üçüncü, kızlarda Fen Lisesi birinci, Turgut Özal ikinci, 15 Temmuz Lisesi üçüncü ve TED Koleji dördüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.