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Rafting turistleri ağırlamaya devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin turistik noktalarından birisi olan Dokuzdeğirmen köyü, rafting ile adrenalin depolamak isteyen turistleri ağırlamaya devam ediyor.

DÜZCE 07.09.2021, 10:53
Rafting turistleri ağırlamaya devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin turistik noktalarından birisi olan Dokuzdeğirmen köyü, rafting ile adrenalin depolamak isteyen turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Düzce’nin en önemli turistik noktalarından birisi olan ve adını tarihi değirmenlerden alan Dokuzdeğirmen köyü, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölgede Melen deresi üzerinde yapılan adrenalin sporu olarak bilinen rafting sporu da büyük ilgi çekiyor. 13 kilometre uzunluğunda ki parkurda eğlenceli dakikalar geçiren turistler, daha sonra Harmankaya şelalesi ile tarihi değirmenlere giderek kültürel etkinlikler gerçekleştiriyor.

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