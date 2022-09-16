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Prostat kanseri ve lenfoma kurulan stantta anlatıldı
Düzce’de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta prostat kanseri ve lenfoma hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.
DÜZCE 16.09.2022, 13:33
Düzce’de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta prostat kanseri ve lenfoma hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı çalışmalarını sürdüren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) personelleri, kentin farklı noktalarında açtıkları stantlarda kanser türleri, erken teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında vatandaşlara bilgiler veriyor. Bu çerçevede ekipler Atatürk Devlet Hastanesi önünde de stant açtı. KETEM personelleri; burada vatandaşları prostat kanseri ve lenfoma hastalığına karşı uyardı. Vatandaşları bilgilendiren ekipler, soruları da cevaplandırdı.
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