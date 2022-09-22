Projede toplanan kitaplar köy okuluna verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ’Bir Şarkı Bir Kitap’ projesi çerçevesinde toplanan kitaplar, Şehit Yalçın Güzeller Ortaokulu’na teslim edildi.

Düzce’de geçtiğimiz dönemlerde biletinin kitap olduğu gençlik konseri düzenlendi. Konsere katılımcılar getirdikleri kitaplar ile girebilirken, toplanan kitapların Düzce’de bir köy okuluna ulaştırılması planlanmıştı. Bu çerçevede toplanan envanterler, hazırlıkları yapılarak Şehit Yalçın Güzeler Ortaokulu öğrencilerine teslim edildi. Düzce Valisi Cevdet Atay ve ilgili kurum müdürlerinin de katılım sağladığı etkinlikte, öğrenciler kitapları ile kütüphanelerini doldurdu.