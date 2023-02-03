Proje lansmanı gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Kültürleri ile renkli, yetenekleri ile farklı, meslekleri ile güçlü romanlar projesinin lansmanı gerçekleştirildi.

Düzce’de roman dernekleri tarafından hazırlanan ‘Kültürleri ile renkli, yetenekleri ile farklı, meslekleri ile güçlü romanlar’ projesinin lansmanı gerçekleştirildi. Lansmana Düzce Valisi Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Belediye Başkan yardımcısı Hüdaver Gösterişli ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Proje çerçevesinde roman kültürünün geliştirilmesi ve Düzce’de romanlar tarafından hazırlanan çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.