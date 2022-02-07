Proje ile ilgili bilgi verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin eski sanayi sitesi olarak bilinen bölgede yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm alanında ki mülk sahipleri ile toplantı düzenlenerek proje hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Düzce Belediyesi şehrin görünümlerinde değişiklik yapılması için çalışmalarına devam ediyor. Eski Sanayi sitesi içerisinde yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm planlaması yapıldı. Planlama sonrasında mülk sahipleri ile daha önce yapılan toplantılara bir yenisi daha eklendi. Bölge esnafı ve mülk sahiplerine Kentsel Dönüşüm projesi ile ilgili bilgiler aktarıldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün katıldığı toplantıda mülk sahiplerinin soru ve görüşleri tek tek konuşuldu.