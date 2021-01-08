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Prof. Dr. Göynüer “İdeal gebelik takibi nasıl olmalı”

Düzce Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fikret Gökhan Göynümer, gebelik zehirlenmesine dikkat çekti ideal gebeliğin nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgiler palaştı.

DÜZCE 08.01.2021, 10:06 08.01.2021, 10:26
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Prof. Dr. Göynüer “İdeal gebelik takibi nasıl olmalı”

Düzce Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fikret Gökhan Göynümer, gebelik zehirlenmesine dikkat çekti ideal gebeliğin nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgiler palaştı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ocak Ayı konferans serisi düzenlenen “İdeal Gebelik Takibi” konulu konferans ile başladı. Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ve Prof. Dr. Bora Büken, Öğretim Üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi.

Konferansta Düzce Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fikret Gökhan Göynümer, normal gebenin ideal takibinin nasıl olması gerektiği ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Fetal ölüm oranı ve erken doğum oranını anlamlı şekilde azaltıyor

Antenatal bakım olarak da bilinen doğum öncesi bakımı almayan gebeliklerde ciddi sorunlar olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Göynümer, uygun antenatal bakımın fetal ölüm oranı ve erken doğum oranını anlamlı şekilde azalttığı yapılan çalışmalarla ortaya konduğunu ifade etti. Anne sağlığının yakından izlenmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Göynümer, “80 yıllık gelenek değişti. Eskiden gebelik izlemi doğuma yakın dönemde artıyordu. Bunun sebebi kötü sonuçların gebeliğin son döneminde ortaya çıkması ve sonuçlarının erken dönemde tahmin edilememesiydi. Günümüzde ise gebeliğin son döneminde ortaya çıkacak komplikasyonların erken dönemde tanıma ihtimaliı arttığından, gebelik izlemi gebeliğin erken döneminde yapılmaktadır. Gebelik takibi ile mevcut durum ya da risklerin ortaya konması, fetus yönünden ağır sakatlıkların erkenden belirlenmesi ve düşükler, gerekli durumlarda fetusun tedavisi, anne ve fetusun sağlığının izlenmesi, en uygun doğum şeklinin planlanması ve yeni doğanın en uygun merkezde doğmasının planlanması amaçlanmaktadır” diye konuştu.

Gebelik zehirlenmesine dikkat!

Gebelik takibinde kullanılan ilaçlar, yapılan tarama testleri ve klinik uygulamalar hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler veren Prof. Dr. Göynümer, anne ve bebek ölümlerinin en önemli sebeplerinden biri olarak tanımlanan gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) hastalığına dikkat çekti. Tüm anne ölümlerinin yüzde 12’sinin preeklamsiden kaynaklandığına işaret eden Prof. Dr. Göynümer, preeklampsinin erken tedavi ile önlenebilir bir hastalık olduğunu, bu nedenle gebeliklerde bu hastalık öngörüsünün yapılmasının önemini vurguladı.

Gebelik takibinde normal gebeliğin seyri, gebelik takip programı, tarama sonuçlarından sonraki seçenekler ile sağlık hizmetleri ve güvence sistemleri konusunda hastanın bilgilendirilmesinin hekimin sorumlulukları arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Göynümer, ideal gebelik takibinin risk yönetimi, kompilasyonların etkin tanı ve tedavisi ile anne ve bebeğin optimum sağlık koşullarına kavuşturulması açısından önemine işaret etti.

Konferans, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin tarafından Prof. Dr. Göynümer’e plaket takdimi ile sona erdi.

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