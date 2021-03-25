banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
Çanakkale'de bitcoin ile kumpir satışı başladı
Çanakkale'de bitcoin ile kumpir satışı başladı
Kurlar güne yükselişle başladı!
Kurlar güne yükselişle başladı!
Anadolu Yakası’nda kar yağışı etkili olmaya başladı
Anadolu Yakası’nda kar yağışı etkili olmaya başladı

Polisten uyuşturucu baskını

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

DÜZCE 25.03.2021, 10:54
Polisten uyuşturucu baskını

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Camikebir Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 240 adet extacy hap, 5 gram extacy hap parçaları, 2 parça halinde 1,5 gram metamfetamin maddesi, 193 parça 290 gram afyon sakızı, 1 adet hassas terazi, suçtan elde ettiği değerlendirilen 3 bin 735 TL para ve uyuşturucu paketlemek için kullanılan bir tomar yeşil renkli naylon poşet ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak Kullanmak’ suçundan ayrıca adli işlem yapıldığı bildirildi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu