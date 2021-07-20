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Polisten "çeken akıntı" uyarısı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri, Karadeniz’in kabusu olan çeken akıntıda boğulma vakalarının önüne geçebilmek için plajlarda tatilcilere broşür dağıttı.

DÜZCE 20.07.2021, 19:07
Polisten "çeken akıntı" uyarısı
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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri, Karadeniz’in kabusu olan çeken akıntıda boğulma vakalarının önüne geçebilmek için plajlarda tatilcilere broşür dağıttı.

Karadeniz’de ve özellikle Akçakoca ve civarındaki sahillerde çeken akıntı nedeniyle her yıl yaşanan ve ölümlere kadar gidebilen boğulma vakalarının önüne geçek için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri plajlardaki vatandaşları uyarmak için Akçakoca Kaymakamlığı tarafından basılan çeken akıntı broşürlerini dağıttı. Çeken akıntı ve akıntıya karşı yapılması gerekenlerin anlatıldığı broşürleri vatandaşlara dağıtan polis ekipleri ayrıca vatandaşlara uyarı yapmayı da ihmal etmedi.

Uygulamaların yaz boyunca Akçakoca ilçesindeki plajlarda devam edeceği de öğrenildi.
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