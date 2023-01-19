DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı tarafından ilde görev yapan Emniyet Müdürlüğü personeline sağlık taraması yapıldı.

Düzce Halk Sağlığı ekipleri kentte görev yapan polislere sağlık taraması yaptı. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ın da katılımıyla, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli Dr. Büşra Çaylı, Ebe Emine Emel Subaşı, Hemşire Mehmet Cüceler, Hemşire Songül Çağatay Türk, Dt. Betül İnce Kavsut, Dt. Gizlem Topaloğlu ve Diyetisyen Sümeyra Ağırman tarafından, Aziziye Mahallesi ki Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında, Emniyet Müdürlüğü Personellerine ‘kanser taraması, ağız diş taraması, vücut analiz ölçümü, tansiyon ölçümü, kan şekeri ölçümü yapılarak genel sağlık taraması gerçekleştirildi.