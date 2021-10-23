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Polislere iletişim eğitimi

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğretim Görevlisi Nurgül Soydaş, Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube biriminde çalışan personellere iletişim konusunda eğitim verdi.

DÜZCE 23.10.2021, 09:41
Polislere iletişim eğitimi

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğretim Görevlisi Nurgül Soydaş, Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube biriminde çalışan personellere iletişim konusunda eğitim verdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü Konferans Salonu’nda, üç grup şeklinde düzenlenen eğitim programında Öğretim Görevlisi Nurgül Soydaş, “Polis, Halkla İlişkiler ve İletişim Amaçları”, “Etkili İletişim Tekniklerinin Önemi”, “İletişim Yöntem ve Becerileri”, “İletişimi Etkileyen Faktörler ve Çatışma Nedenleri”, “Stres, Öfke ve Baş Edebilme Yöntemleri” başlıklarındaki bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Soydaş tarafından iletişim, halka ilişkiler ve stres yönetimi konularında önemli bilgilerin aktarıldığı eğitim programı, olumlu geri bildirimlerle son buldu.

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