Polislere farkındalık eğitimi

DÜZCE (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Düzce’de bin 207 emniyet mensubuna, kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimi verildi.

Düzce’de Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde eğitimler verilmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı faaliyetlerini sürdüren ’Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ görevlileri, Düzce Emniyet Müdürlüğü personeline ayrı ayrı zamanlarda eğitim verdi.

İl genelinde bulunan bin 207 emniyet mensubuna tek tek farkındalık eğitimi veren ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sürdürecek.