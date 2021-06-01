banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altında yeni hedef 624 TL iddiası!
Altında yeni hedef 624 TL iddiası!
Eşinin Facebook hesabına giren şimdi yandı
Eşinin Facebook hesabına giren şimdi yandı
Mehmet Ağar ve Tolga Ağar, Bodrum Yalıkavak'dan resmen çıkarıldı!
Mehmet Ağar ve Tolga Ağar, Bodrum Yalıkavak'dan resmen çıkarıldı!
CHP'li Özgür Özel Bakan Varank'ı neden aradı?
CHP'li Özgür Özel Bakan Varank'ı neden aradı?

Polis ekipleri çocukların sevgisine duyarsız kalmıyor

Halkın huzurunu korumak için Düzce’de vatandaşların yoğun olduğu yerlerde devriye görevi yapan polisler, özellikle çocuklardan ve gençlerden yoğun ilgi görüyor.

DÜZCE 01.06.2021, 13:44
Polis ekipleri çocukların sevgisine duyarsız kalmıyor

Halkın huzurunu korumak için Düzce’de vatandaşların yoğun olduğu yerlerde devriye görevi yapan polisler, özellikle çocuklardan ve gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için mesai mevhumu gözetmeksizin 24 saat görevlerinin başında olan polisler bu görevlerini yerine getirirken aynı zamanda vatandaşların yoğun sevgisi ile karşılaşıyor. Kentin kamuya açık alanlarında görev yapan polis ekiplerini sevgilerini göstermek isteyen çocuklar, polislerle fotoğraf çektirerek polis olma hayali ile sevgilerini ölümsüzleştiriyor. Çocukların ve gençlerin bu isteklerini kırmayan polisler ise resim çektirmenin yanı sıra çocukları polis motosikletlerine, ekip arabalarına bindirerek sevgisine karşılık veriyor.

Bu durum ise çocukların gelecekte polislik mesleğini tercih etmelerine ve polis-vatandaş arasındaki sevginin daha da gelişmesine katkıda bulunuyor.
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu