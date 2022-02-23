Plastik Cerrahi ve Estetik Uzmanı Kızıltan Düzce Çağsu’da

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Jehat Kızılkan, Özel Çağsu Hastanesi’nde göreve başladı.

Düzce Özel Çağsu Hastanesi bünyesine kattığı yeni uzman isimlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Jehat Kızılkan’da Özel Çağsu Hastanesi ile anlaştı.

Kızılkan, Meme Estetik Operasyonları ‘’Meme Büyütme, Meme Küçültme, Meme Dikleştirme (Mastopeksi)’’, Erkeklerde Meme Küçültme (Jinekomasti), Lıposuctıon (Yağ Aldırma), Cilt Kanserleri Cerrahi Tedavisi, Cilt Altı Kitleleleri Cerrahisi İle Uzaklaştırılma, Yara İzi Düzeltme İşlemleri, El ve Yüz Yaralanmaları Cerrahi Tedavisi, Göz Kapağı Estetiği (Blefaroplasti), Burun Estetiği (Rinoplasti), Kepçe Kulak Estetiği (Otoplasti), Dolgu / Botoks Uygulamaları, Lazerle Cilt Gençleştirme, Lazerle Akne Tedavisi, Mezoterapi, Prp (Platelet Rich Plasma), Terleme Tedavisi, H-100 Gençlik Aşısı, Genital Estetik vb. ameliyat ve işlemlerini bundan sonra Özel Çağsu Hastanesi’nde yapacak.