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Pizzacılardan sağlıkçılara sürpriz

DÜZCE(İHA) – Düzce’de bir pizza firması, akşam saatlerinde tüm personeli ile birlikte aşılandı. Pizzacılar daha sonra aşılama yapan ekibe sürpriz yaptı.

DÜZCE 29.06.2021, 09:24
Pizzacılardan sağlıkçılara sürpriz

DÜZCE(İHA) – Düzce’de bir pizza firması, akşam saatlerinde tüm personeli ile birlikte aşılandı. Pizzacılar daha sonra aşılama yapan ekibe sürpriz yaptı.

Düzce’de faaliyetlerine devam eden bir pizza firması, Korona virüs salgını sonrasında başlayan aşılama çalışmaları kapsamında tüm personelleri ile birlikte Düzce Toplum Sağlığı Merkezi’ne giderek aşılarını yaptırdı. Çalışanlar daha sonra işlerine giderken, pizza firmasının yöneticleri sağlıkçılara yönelik bir sürpriz hazırladı. Her çeşit pizza yapılarak sağlıkçılara verildi. Kutuların üzerine de “Pizza firması olarak bu zorlu süreçte yaptıklarınız için teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Kolaylıklar dileriz” ifadelerinde bulunuldu.
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