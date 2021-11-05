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Peker “Organ naklinde yaş sınırı yoktur”

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Kemal Peker, organ bağışında bulunan kişinin ameliyatında cenazenin bütünlüğü bozulduğu yönündeki algının yanlış olduğuna söyledi.

DÜZCE 05.11.2021, 11:02
Peker “Organ naklinde yaş sınırı yoktur”

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Kemal Peker, organ bağışında bulunan kişinin ameliyatında cenazenin bütünlüğü bozulduğu yönündeki algının yanlış olduğuna söyledi.

Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Kemal Peker, ülkemizde her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan "Organ ve Doku Bağışı Haftası" kapsamında organ nakli konusunda önemli bilgiler verdi. Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi de hizmet vermeye başladığı günden bu yana gerçekleştirdiği operasyonlarla hastalara umut olmaya devam ediyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Kemal Peker, organ nakli konusunda doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti.

Organ naklini, birçok kronik organ hastalıklarında söz konusu organda tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeni ile organın fonksiyonunu yerine getirememe durumunda uygulanan rutin ve geçerli bir tedavi yöntemi olarak tanımlayan Prof. Dr. Peker; organ bağışında bulunan kişinin ameliyatında cenazenin bütünlüğü bozulduğu yönündeki algının yanlış olduğuna dikkat çekti. Kadavradan organ çıkarma işleminin herhangi bir canlı ameliyatı kadar büyük bir özenle yapıldığını vurgulayan Peker, “Organlar çıkarıldıktan sonra anatomiye uygun şekilde karın kapatılır. Vücut bütünlüğünde bozulma olmaz” dedi.

“Alıcı ve vericiye her türlü inceleme ve tetkik yapılmakta”

Canlıdan canlıya nakillerin verici için herhangi bir hayati risk oluşturmaması adına yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Peker, “Organ ve doku alınması, aşılanması ve naklinden önce verici ve alıcının yaşamı ve sağlığı için söz konusu olabilecek tehlikeleri azaltmak amacıyla gerekli tıbbi inceleme ve tahlillerin yapılması ve sonucunun bir olumluluk raporu ile saptanması zorunludur. Bu yüzden alıcıya da vericiye de gerekli her türlü tıbbi inceleme ve tetkik yapılmaktadır” diye konuştu.

“Bedel karşılığı organ doku alınması ve satılmasının yasaktır”

18 yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayan kişilerden organ ve doku alınmasının yasak olduğunun altını çizen Prof. Dr. Peker, “18 yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan bir kişiden organ ve doku alınabilmesi için verici en az iki tanık huzurunda açık bilinçli ve tesirden uzak olarak tutanağı imzalaması ve bu tutanağın bir hekim tarafından onaylanması zorunludur” dedi.

Organ nakli için bir yaş sınırı olmadığını belirten Prof. Dr. Peker, 2238 sayılı yasanın 3. maddesine göre bir bedel karşılığı veya başkaca bedel karşılığı organ doku alınması ve satılmasının yasak olduğunun altını çizerek açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Hukuka aykırı olarak organ ve doku alan, satan, satın alan, satılmasına aracılık eden, saklayan, nakleden veya aşılayan, organ ve doku teminine yönelik olarak ilan veya reklam veren veya yayınlayan kişiler hakkında ceza hükümleri uygulanır.”

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi’nin yaklaşık 1 yıl önce almış olduğu ruhsat çerçevesinde pandemi koşullarında her türlü tedbiri alarak organ nakillerini başarıyla gerçekleştirdiğini kaydeden Prof. Dr. Kemal Peker, bu çerçevede Düzce Üniversitesi Organ Nakli Merkezi’nde bugüne kadar 5 hastaya böbrek (İkisi canlıdan-canlıya), 2 hastaya da karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini belirtti. Organ ve doku naklinde ortaya çıkan en temel sorunun organ bağışı hakkında yeterince farkındalık oluşmamış olduğunu belirten Prof. Dr. Peker, bu nedenle organ bağışı ile organ nakli bekleyen binlerce hastaya umut olunabileceğinin altını çizdi.

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