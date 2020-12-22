DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin hayata geçirdiği Popüler Bilim Seminerlerinin 25’incisinde Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan, “Sosyal Medyada Neden Daha Farklı Davranıyoruz?” başlıklı sunumunda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Moderatörlüğünü Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aysun Aydın’ın yaptığı online etkinlikte, bireylerin sosyal medyadaki farklı davranışlarının nedenleri anlatıldı. Bireylere benliklerini gizleme fırsatı sunan sosyal medya, kişilerin normal hayatta bastırdığı duyguları ortaya çıkardığını ifade eden Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan, karşı taraftan gelecek tepkinin de görülmemesi kişilerin davranışlarında aşırıya kaçmasına neden olduğunu dile getirdi. Sosyal medyada bireylerin benlik temsillerini daha az önemsediklerini veya başkalarının da söylemde bulunan kişileri önemsemediği algısının olduğunu katılımcılarla paylaşan Dr. Pehlivan, medyada yer alan haber altı yorumlar incelendiğinde anonim yorumların da diğer yorumlara göre daha fazla küfür içerdiğini ve diğer yorumlara göre daha sert olduğunu söyledi. Sosyal medyada gerçekleştirilen davranışların kitle psikolojisi ile benzerlikler gösterdiğine değinen Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan, kitlelerin bireylerden farklı davranışlar sergilediğini, çünkü kitlelerin içerisindeki bireylerin tanımlanamayacak olması davranışlarına yansıdığını ifade etti. Sunum sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan, kendisine bu fırsatı verenlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.